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09.07.2021 03:20
Рубрика: В мире

Консул: В обсерваторах на Кубе находится 21 российский турист

Сейчас в гостиницах-обсерваторах на кубинских курортах Варадеро и Кайо-Коко находится 21 российский турист. И только у одного есть симптомы COVID-19. Мужчину направили в одну из больниц Гаваны. Врачи сообщают о положительной динамике - пациент идет на поправку.

Фото: YAMIL LAGE / AFP
Власти Кубы объяснили массовую изоляцию российских туристов

Генконсул РФ на Острове свободы Нана Мгеладзе рассказала РИА Новости, что туристы прибыли на Кубу 4-7 июля, у всех есть сертификаты о вакцинации против коронавируса. Консульство попросило организовать для изолированных россиян экспресс-тестирование, но в больнице закончились тесты.

Тем временем, эпидситуация на Кубе ухудшается. За последние сутки в стране было выявлено свыше 3,8 тысячи новых случаев заражения SARS-CoV-2. А три недели назад коронавирус подтверждался у 1,5 тысячи человек в день.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Правительство МИД Пандемия коронавируса COVID-19

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