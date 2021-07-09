Консул: В обсерваторах на Кубе находится 21 российский турист

Сейчас в гостиницах-обсерваторах на кубинских курортах Варадеро и Кайо-Коко находится 21 российский турист. И только у одного есть симптомы COVID-19. Мужчину направили в одну из больниц Гаваны. Врачи сообщают о положительной динамике - пациент идет на поправку.

Генконсул РФ на Острове свободы Нана Мгеладзе рассказала РИА Новости, что туристы прибыли на Кубу 4-7 июля, у всех есть сертификаты о вакцинации против коронавируса. Консульство попросило организовать для изолированных россиян экспресс-тестирование, но в больнице закончились тесты.

Тем временем, эпидситуация на Кубе ухудшается. За последние сутки в стране было выявлено свыше 3,8 тысячи новых случаев заражения SARS-CoV-2. А три недели назад коронавирус подтверждался у 1,5 тысячи человек в день.