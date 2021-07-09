На Черноморском побережье найдена крепость I века до нашей эры

В Болгарии археологи обнаружили остатки монументального сооружения, которое было расположено недалеко от современного черноморского города Бургаса. На сегодня уже раскопаны часть крепости и древнего святилища.

Как сообщает The Sofia Globe, археологи обнаружили фундамент стены, охватывающей территорию площадью 1000 квадратных метров. Древнее сооружение располагалось на мысе Чироза на южном побережье Черного моря в Болгарии.

Раскопки проводила совместная команда археологов из Национального исторического музея и Регионального исторического музея Бургаса. Помимо стены, исследователи обнаружили руины массивной башни. Это было самое высокое здание древнего комплекса, которое стояло на самой высокой и далеко выступающей в море части мыса.

Кроме того, были раскопаны отдельные участки оборонительного рва. Его ширина составляла около трех метров. Что касается глубины, то измерить ее пока не удалось. Но сам ров находится на глубине до двух метров от современного рельефа.

Ученые считают, что главным образом этот ров выполнял защитные функции. Однако они не исключают, что он мог иметь и ритуальное значение. Возможно, ров использовался для подношения даров богам.

При раскопках здесь были найдены сотни фрагментов местной фракийской глиняной посуды, а также импортной керамики, изготовленной в мастерских Малой Азии, разбросанных вокруг древнего города Пергама.

Датировать найденную крепость и, возможно, святилище ученым удалось пока только по обнаруженным артефактам. Анализ раскопанных здесь монет, украшений, печатей и керамики показал, что все эти предметы были изготовлены в конце второго - начале первого веков до нашей эры.