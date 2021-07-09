Крупнейший производитель мобильных процессоров анонсировал собственный смартфон

Компания Qualcomm, которая производит подавляющее большинство мобильных процессоров в мире, неожиданно анонсировала собственный смартфон. Однако пока он будет доступен только участникам программы Snapdragon Insiders, таких энтузиастов в мире насчитывается чуть более 1,5 миллиона человек, пишет издание The Verge.

Смартфон получил флагманское "железо" и будет производится компанией Asus. В качестве процессора выступает топовый чип Snapdragon 888, гаджет обладает 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной памяти - ровно столько же в максимальной комплектации сейчас у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Устройство работает под управлением операционной системы Android 11. В Qualcomm обещают, что девайс будет получать обновления безопасности до 2025 года включительно, но при этом не уточняют, сколько именно номерных версий Android он получит за это время. Когда на смартфоне появится Android 12 тоже неизвестно.

Экраны для нового флагмана выпускает компания Samsung - гаджет получил 6,78-дюймый AMOLED-дисплей с разрешением 2448 х 1080 пикселей и поддерживает частоту обновления в 144 Гц. Есть режим всегда включенного дисплея.

Емкость аккумулятора - 4000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка - смартфон можно зарядить до 100% за 50 минут, благодаря технологии Quick Charge 5.0. Камера тройная - на 64, 12 и 8 мегапикслей. 8-мегапиксельный модуль предназначен для зума - здесь трехкратный оптический зум. Вес телефона - 210 грамм.

Цена устройства - 1500 долларов. Купить его можно будет в США, Германии, Великобритании, Китае, Японии и Южной Корее.