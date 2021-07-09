Новости

Избивший девушку в прямом эфире блогер получил полгода исправительных работ 15:36
Попова: Вакцинированные не распространяют коронавирус 14:50
В Челябинской области возбуждены уголовные дела из-за лесных пожаров 14:47
Рафик Загрутдинов: В Северном Бутово построят спортивный комплекс с бассейном 14:46
Попова ответила на сообщения о заболевших COVID-19 во второй-третий раз 14:40
В России снижена экспортная пошлина на пшеницу 14:37
Литва запретила нелегальным мигрантам свободно перемещаться по стране 14:32
Попова: Преобладание штаммов коронавируса может зависеть от погоды 14:26
Самые крепкие союзы ЮАО получили медали за любовь и верность 14:17
Умер советский режиссер и актер Сатыбалды Нарымбетов 14:15
Задержанный в Уфе террорист хотел взорвать больницу МВД 14:15
Лавров: Вопрос о промышленном производстве "Спутника V" в Индии прорабатывается 14:15
Талибы начали бои в афганском Кандагаре 14:10
Роспотребнадзор ответил на сообщения о "российских" штаммах COVID-19 14:10
Сенаторы обсудят с экспертами новую стратегию нацбезопасности 14:09
Пострадавшим от пожаров в Челябинской области помогут с документами 14:09
Мурашко: В РФ сейчас в реанимациях лежат пять тысяч пациентов с COVID-19 14:02
Роспотребнадзор назвал самую уязвимую к COVID-19 группу россиян 13:58
В Екатеринбурге у метро задержали дебошира с ножом 13:58
Глава МВД наградил криминалиста, нашедшего по отпечаткам пальцев насильника 13:57
Бесплатное время велопроката в Москве увеличат до 60 минут 13:53
На юге Челябинской области лесной пожар перешел на жилые дома 13:44
Попова назвала 12 регионов-антилидеров по тестированию на коронавирус 13:40
Собянин: Семь тысяч предприятий отчитались о вакцинации сотрудников 13:35
Официальные мероприятия МОК будут практически закрыты для журналистов 13:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
09.07.2021 14:15
Рубрика: Власть

Лавров: Вопрос о промышленном производстве "Спутника V" в Индии прорабатывается

Текст: Александр Гусаров

Вопрос о производстве российской вакцины "Спутника V" в Индии в промышленных масштабах прорабатывается. Об этом, как сообщает ТАСС,  сегодня заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Песков назвал труднодостижимой вакцинацию всего населения России

"В борьбе с COVID-19 у нас уже немало сделано. Российский фонд прямых инвестиций заключил с ведущими фармацевтическими компаниями Индии соглашения по выпуску российского препарата, а опытное производство в экспериментальном плане уже было апробировано, - указал глава дипведомства на пресс-конференции по итогам переговоров со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром. - Сейчас соответствующие структуры согласовывают, как сделать его уже в промышленном масштабе".

Лавров также выразил убежденность в том, что "производство российского препарата на территории Индии внесет существенный вклад в общемировые усилия по борьбе с этой инфекцией".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Юго-Восточная Азия Индия Правительство МИД Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

На Кубани откроются пункты вакцинации в отелях и санаториях
Песков назвал отношение ковид-диссидентов к прививкам проявлением несознательности
Россияне смогут получить египетскую визу в аэропорту после прилета
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
МИД РФ: Убийство президента Гаити "наглое и демонстративное"
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны