Лавров: Вопрос о промышленном производстве "Спутника V" в Индии прорабатывается

Вопрос о производстве российской вакцины "Спутника V" в Индии в промышленных масштабах прорабатывается. Об этом, как сообщает ТАСС, сегодня заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"В борьбе с COVID-19 у нас уже немало сделано. Российский фонд прямых инвестиций заключил с ведущими фармацевтическими компаниями Индии соглашения по выпуску российского препарата, а опытное производство в экспериментальном плане уже было апробировано, - указал глава дипведомства на пресс-конференции по итогам переговоров со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром. - Сейчас соответствующие структуры согласовывают, как сделать его уже в промышленном масштабе".

Лавров также выразил убежденность в том, что "производство российского препарата на территории Индии внесет существенный вклад в общемировые усилия по борьбе с этой инфекцией".