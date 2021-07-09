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09.07.2021 20:41
Рубрика: В мире

Мальта закроет границы для непривитых

Текст: Максим Макарычев
Мальта заявила, что станет первой европейской страной, которая закроет свои границы для всех, кто не был полностью вакцинирован от коронавируса после всплеска случаев COVID-19.

Министр здравоохранения Мальты Крис Фирн сказал, что с 14 июля в эту страну будет разрешен въезд только тем, у кого есть британский или европейский сертификат вакцинации, предположив, что туристам из США и другим лицам въезд будет запрещен. "Мы будем первой страной в Европе, которая сделает этот шаг", - сказал Фирн. По его словам, с 14 июля каждый, кто приезжает на Мальту, должен иметь при себе признанный сертификат о вакцинации: мальтийский сертификат, британский сертификат или сертификат Европейского Союза. Мальта была названа международными экспертами в области здравоохранения "европейской историей успеха кампании вакцинации": 79 процентов взрослого населения острова в настоящее время полностью вакцинированы, сообщает AFP.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Ранее посетители из остальной части ЕС, США и некоторых других стран допускались, если у них был отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или если они были полностью вакцинированы. По новым правилам будет достаточно справки о вакцинации, хотя маленькие дети должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР.

Средиземноморское островное государство в пятницу сообщило о 96 новых вирусных инфекциях. На Мальте с начала пандемии зарегистрировано 30 851 случай заражения вирусом, произошло 420 летальных исходов. По словам Фирна, около 90 процентов случаев инфицирования, обнаруживаемых на Мальте, происходят среди непривитых людей, и многие из заразившихся были связаны со школами английского языка.

В мире Европа Мальта Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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