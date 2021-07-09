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Текст:   Марина Трубилина 
01:00 09.07.2021

Машино-места могут стать просторнее

От определения максимально допустимого размера машино-места предлагает отказаться Росреестр. Это следует из проекта приказа ведомства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проектом документа предполагается установить минимально допустимый размер машино-места (ранее размер устанавливало Минэкономразвития). Оно должно быть не менее чем 5,3 на 2,5 метра.

Сейчас действуют такие же минимальные размеры, но есть еще и максимально допустимый размер - 6,2 на 3,6 метра. Однако в апреле был принят закон, которым было исключено понятие максимального размера машино-места. Это было сделано из-за многочисленных обращений строительных организаций, а также многообразия транспортных средств, в отношении которых не установлены какие-либо размеры и габариты (это может быть, в частности, сельскохозяйственная техника, транспортные и технические средства для инвалидов и т.д.), говорилось в пояснительной записке к законопроекту. В Едином госреестре недвижимости сведения о машино-месте указываются на основании технического плана, подготовленного в соответствии с проектной документацией здания, сооружения, уточняли авторы законопроекта.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Размеры машино-мест должны соблюдаться застройщиками при проектировании и строительстве зданий, их должен учитывать кадастровый инженер, который готовит документацию для постановки объекта на кадастровый учет. Несоблюдение требований к размерам машино-места может быть основанием для приостановления учетно-регистрационных действий, пояснили в пресс-службе Росреестра.

При этом следует отличать машино-места от парковок, подчеркивают в ведомстве. "Машино-место" - это часть здания, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной конструкцией, а "парковка (парковочное место)" - это специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью дороги или примыкающее к проезжей части либо тротуару.

Проект приказа Росреестра касается исключительно машино-мест. При этом машино-места могут быть расположены как в многоэтажных подземных парковках, так и в зданиях, в том числе в многоквартирных домах.

Поправки в законодательство об упразднении максимального размера машино-места вступают в силу с 28 октября нынешнего года. Приказ Росреестра, как предполагается, тоже вступит в силу с этой даты либо позже, после признания утратившим силу аналогичного приказа Минэкономразвития.

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