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09.07.2021 14:59
Рубрика: Власть

Матвиенко: Интеграция приобретает особое значение в условиях кризиса

Текст: Дмитрий Гончарук
В условиях кризиса мировой экономики и международных отношений интеграционные процессы необходимы для поиска коллективных ответов на вызовы, с которыми столкнулось человечество. Об этом говорится в приветствии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко участникам Генеральной ассамблеи народов Евразии.

Приветствие Матвиенко зачитал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, который 9 июля участвует в общем онлайн-собрании членов генассамблеи.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"Сегодня в условиях кризиса в международных отношениях и в мировой экономике на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции интеграционные процессы приобретают особое значение для поиска коллективных ответов на вызовы, с которыми столкнулось человечество", - считает Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что Россия уделяет приоритетное внимание равноправным и взаимовыгодным интеграционным проектам, стремится к формированию большого евразийского партнерства, идею которого высказал президент Владимир Путин. При этом Ассамблея народов Евразии как авторитетная правительственная организация играет важную роль в развитии и укреплении евразийского диалога.

По мнению Матвиенко, ключевой фактор реализации идеи формирования большого евразийского партнерства - это создание атмосферы доверия и взаимопонимания между народами.

"Важнейшей и значимой инициативой представляется проведение Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу в Санкт-Петербурге 16-18 мая 2022 года, организатором которой выступает Межпарламентский союз при поддержке ООН", - подчеркнула спикер СФ. Она убеждена, что ассамблея внесет весомый вклад в подготовку этого мероприятия.

Ассамблея народов Евразии учреждена 27 мая 2017 года. Это международный союз неправительственных организаций и граждан с активной жизненной позицией, которые разделяют и продвигают идеи и ценности евразийской интеграции, защиты мира, укрепления дружбы, согласия, партнерства и добрососедства между народами. Генассамблея народов Евразии - общее собрание всех ее членов и высший орган союза.

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