Microsoft поднимает цены в России

Первого октября 2021 года Microsoft поднимет цены на коммерческое ПО и облачные цены примерно на 15 процентов, чтобы приблизить их к "ценам, действующим в регионе Центральной и Восточной Европы".

В официальном сообщении IT-компании говорится, что в Центральной и Восточной Европе цены зафиксированы в долларах США. Однако для российских покупателей счета будут выставляться в рублях.

Отмечается также, что изменения в ценовой политике не затронут заказы, оформленные в рамках действующих соглашений.

Базовый пакет Microsoft 365 для бизнеса стоит 312 рублей за одного пользователя в месяц при условии подписки на год.