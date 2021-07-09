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Microsoft поднимает цены в России

Текст:   Антон Благовещенский
09.07.2021,  
17:05
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Первого октября 2021 года Microsoft поднимет цены на коммерческое ПО и облачные цены примерно на 15 процентов, чтобы приблизить их к "ценам, действующим в регионе Центральной и Восточной Европы".

В официальном сообщении IT-компании говорится, что в Центральной и Восточной Европе цены зафиксированы в долларах США. Однако для российских покупателей счета будут выставляться в рублях.

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Отмечается также, что изменения в ценовой политике не затронут заказы, оформленные в рамках действующих соглашений.

Базовый пакет Microsoft 365 для бизнеса стоит 312 рублей за одного пользователя в месяц при условии подписки на год.

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Фото: wikipedia.org
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