Минэкономразвития повысило прогноз по росту экономики России (с 2,9 до 3,8% в 2021 году), ценам на нефть (с 60,3 до 65,9 доллара за баррель), росту инвестиций в основной капитал (с 3,3 до 4,5%) и реальных зарплат (с 2 до 3,2%), а также по инфляции (с 4,3 до 5%). Изменения в прогнозе за пределами 2021 года незначительны, если не учитывать, что все показатели приобретают более высокую базу: рост экономики стабилизируется на уровне около 3%, инвестиции, как и прежде, держатся выше 5% в год, а инфляция замирает у целевых 4%. Цена барреля все так же плавно падает, но уже до 57,4 доллара к 2024 году (все-таки "за окном" нефть по 70+).

Это следует из письма минэкономразвития главам регионов, с которым ознакомилась "РГ". Его подлинность подтвердил представитель ведомства. Как он поясняет, сейчас, когда идет формирование федерального и региональных бюджетов на очередные три года, очень важно дать всем участникам процесса актуальные макроэкономические ориентиры. Говоря проще, минэкономразвития пытается не допустить крайне жесткой бюджетной политики в следующем году (вплоть до сокращения незащищенных статей расходов - кризис ведь кончился, бюджету пора приходить в равновесие) и для этого подготовило "промежуточное" обновление сценарных условий. Полноценное уточнение прогноза состоится, как и положено, в августе - сентябре, с учетом квартальных данных за апрель - июнь.

Главные риски для экономики как раз состоят в ужесточении бюджетной, а также денежно-кредитной политики, говорит член-корреспондент РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Учитывая повышение ключевой ставки Банком России (23 июля она может вырасти сразу на 1 процентный пункт), торможение может начаться уже во второй половине этого года. Реагирование на рост цен через зажатие спроса может стать препятствием для достижения в 2022-2024 годах темпов роста ВВП на уровне 3%, опасается Широв.

Министерство исходит из того, что инфляция в годовом выражении (к аналогичному периоду предыдущего года) достигла в июне пика - 6,5%, это пятилетний максимум (ранее предполагалось, что пиком станет апрель). Как ранее отмечал министр экономического развития Максим Решетников, инфляция начинает выдыхаться (в частности, мировые цены на продовольствие в июне наконец развернулись вниз), в августе вероятна дефляция; итоговый за год показатель в прогнозе - 5%, хотя за полгода цены выросли уже на 4,2%, и на рынке преобладает мнение, что по итогам года инфляция сложится выше 6%.

Прогнозный объем фонда оплаты труда увеличен на 640 млрд рублей в 2021 году

Прогноз, опубликованный в апреле, основывался на данных за январь - февраль, обновленные параметры учитывают данные за март - май. Они говорят о более быстром, чем ожидалось, восстановлении экономики: ВВП в мае был лишь на 0,3% ниже уровня IV квартала 2019 года (последнего, не искаженного пандемией), и минэкономразвития ожидает выхода на докризисный уровень в июле, то есть как минимум на полгода раньше, чем предполагалось. Рынок труда быстро возвращается к допандемийному уровню безработицы, и реальные зарплаты, несмотря на инфляцию, уверенно растут (прогнозный объем фонда оплаты труда работников организаций увеличен на 640 млрд руб. в 2021 году). Рост инвестиций говорит о том, что потенциал восстановления экономики еще не исчерпан.