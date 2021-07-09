Минторг США добавил в черный список свыше 30 иностранных компаний

Министерство торговли США существенно расширило свой так называемый черный список. В опубликованный в пятницу обновленный санкционный перечень попали свыше 30 ранее не фигурировавших в нем иностранных компаний, а также ряд связанных с ними физических лиц. Как сообщает ТАСС, среди них оказались более 10 компаний из Китая, а также три юридических и три физических лица из России.

В частности, отныне в черном списке минторга США фигурируют "Тесон" (OOO Teson), группа компаний "Радиант" (Radiant Group of Companies) и "Трейд-компонент" (ООО Trade Component). По словам американских властей США, в санкционный перечень они вносятся из-за их попыток "закупить товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности и внешней политики США".

В списке также оказались организации, базирующиеся или имеющие представительства в ряде других стран, в том числе в Иране, Канаде, Пакистане, Нидерландах, Турции, ОАЭ, Великобритании.