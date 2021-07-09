Мишустин: Борьба с киберугрозами - приоритетная задача любого государства

Борьба с киберугрозами, обеспечение безопасности общего цифрового будущего - эти задачи сегодня в приоритете у любого государства и каждой компании, считает премьер-министр Михаил Мишустин. "В эпоху цифровой трансформации для решения этих задач необходимо налаживать конструктивный диалог, обмениваться опытом и знаниями и вместе создавать условия для устойчивого развития стран и бизнеса", - заявил он в приветствии участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.

Прошлый год ускорил внедрение цифровых технологий во все сферы жизни. "В нашей стране до конца 2023 года цифровая трансформация затронет 40 процентов экономики. Ее пройдут около 650 компаний", - подчеркнул глава правительства. В ближайшие два года в цифровой формат переведут все социально значимые государственные и муниципальные услуги, чтобы их получение было максимально удобным и необременительным для граждан.

Повсеместное распространение "цифры" ставит на первый план вопросы кибербезопасности. По словам Мишустина, Всемирный экономический форум выделил кибератаки на критическую информационную инфраструктуру среди глобальных технологических рисков года. "За последние несколько лет выросло количество атак на цепочки поставок. Такая неутешительная тенденция продолжается. В первом квартале текущего года в интернете совершено на 51,6 процента больше преступлений, чем год назад. Число преступлений во всей IT-сфере увеличилось на 33,7 процента", - привел премьер статистику.

Киберпреступность и хакерские атаки - это глобальные угрозы, противостоять которым можно только усилиями всего международного сообщества. "Наша страна уже многие годы выступает за создание единого международного механизма управления киберугрозами, - заявил председатель правительства России. - Этот подход пользуется широкой поддержкой, а значит, большинство государств мира готовы объединять усилия для решения проблем, связанных с обеспечением глобальной киберустойчивости. Это открывает широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества".