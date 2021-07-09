Многодетные смогут быстрее получать 450 тысяч на погашение ипотеки

Идею уже поддержали в Минфине, сообщил он. Сейчас многодетные семьи для получения господдержки должны обратиться с заявлением в свой банк, откуда оно поступает в ДОМ.РФ, после чего кредитору перечисляются средства. Средний срок от подачи заявки до получения выплаты составляет 13 дней. "Мы не стоим на месте, совместно с Минфином нашли способ сократить время, прорабатываем возможность подачи заявок напрямую к нам через портал Госуслуг", - отметил Виталий Насонов.

Программа господдержки многодетных семей начала действовать в сентябре 2019 года. Выплаты на общую сумму 83 млрд рублей получили уже более 186 тысяч семей. Более 9,6 тысячи из них смогли полностью погасить ипотечный кредит.

Выплата в 450 тысяч на погашение ипотеки положена семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года появился третий или последующий ребенок. Возраст старших детей и наличие официальной регистрации брака не имеют значения.