Общество
09.07.2021 13:29
Текст: Владимир Кузьмин

До 2021 года диспансеризацию должны пройти 5,7 млн переболевших COVID-19

До конца 2021 года углубленную диспансеризацию должны пройти 5,7 миллиона граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Обследования населения начались в 62 регионах.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Мы учитываем эпидемиологическую ситуацию и нагрузку на медицинскую службу", - объяснил глава Минздрава, почему программа реализуется не везде.

Для углубленной диспансеризации в программу государственных гарантий внесены необходимые изменения. В нее дополнительно включены виды исследований, которые позволяют оценить состояние органов-мишеней: легочной, свертывающей, сердечно-сосудистой систем, пояснил Мурашко. Медицинские организации совместно со страховыми компаниями сформировали списки с разделением граждан на приоритетные группы.

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