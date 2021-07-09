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09.07.2021 19:26
Рубрика: В мире

Муж спикера Пелоси обогатился на акциях критикуемых конгрессом техногигантов

Текст: Максим Макарычев
Муж спикера палаты представителей Нэнси Пелоси приобрел в мае и июне крупные технологические акции на сумму более 11 миллионов долларов, которые быстро принесли ему более 5 миллионов долларов прибыли. Самое интересное в этой истории заключается в том, что лично Пелоси и нижняя палата конгресса в последнее время предпринимают активные усилия с тем, чтобы принять ряд законопроектов, ограничивающих деятельность американских технологических гигантов, отмечает New York Post. При этом Пол Пелоси нажился на технологических акциях как раз в тот момент, когда конгресс собирался "провести атаку на техногигантов".
Фото: JIM LO SCALZO / POOL / AFP Фото: JIM LO SCALZO / POOL / AFP
Фото: JIM LO SCALZO / POOL / AFP

Согласно отчету о раскрытии финансовой информации, подписанному спикером палаты представителей, Пол Пелоси, венчурный капиталист с чистой стоимостью состояния в более 100 миллионов долларов, купил акции техногигантов, исполнив так называемый опцион колл. Он позволяет инвесторам спекулировать акциями, которыми они не владеют, заключив контракт, позволяющий им купить акции позже по обещанной цене. В целом, сообщает fortuna.com, опцион колл - хороший вариант для инвестора, который считает, что цена акций в будущем будет расти. В случае с Пелоси опционы колл позволили ему купить 4000 акций Alphabet, материнской компании Google, по цене 1200 долларов, а в тот день, когда истекал срок их продажи, сбросить их уже по цене за 2500 долларов за шутку. В результате муж спикера нижней палаты парламента, третьего лица в американской иерархии власти, обогатился на 5,3 миллиона долларов. Он также сообщил о покупке опцион коллов Amazon, Apple и NVIDIA, но не сообщил об их исполнении.

Фото: AP Photo/Matt York
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Представитель председателя нижней палаты конгресса заявил, что "спикер не имеет никакого отношения к этим транзакциям и ничего не знала заранее об этих сделках", добавив, что 80-летняя Пелоси не владеет никакими акциями. Тем не менее, узнав о гигантской прибыли супруга спикера, пользователи Twitter разразились гневной критикой в адрес Пелоси. Хэштег "инсайдерская торговля Нэнси Пелоси" стал популярным в социальных сетях, а американцы призывали к ее отстранению от должности. Свою коммерческую операцию Пелос провел за неделю до того, как американская администрация представила в конгресс антимонопольный закон с целью ограничить "нерегулируемую власть" крупных технологических компаний Google, Amazon, Apple и Facebook . Это была заключительная часть пакета из шести частей под названием "Закон о прекращении монополий на платформы", направленного на ограничение того, как крупные технологические компании предлагают свои продукты, чтобы гарантировать, что они не используют свое влияние для доминирования на рынке цифровых технологий.

Хороший выбор времени для продажи акций в вашингтонском истеблишменте не является чем-то из ряда вон выходящим событием. Сенаторы-республиканцы Ричард Берр и Келли Лёффлер знали о надвигающемся кризисе COVID-19, когда продавали принадлежащие им акции ставших банкротами компаний в январе 2020 года. Бёрр продал пакеты акций на 1,7 миллиона долларов, в то время как бывший сенатор Лёффлер, жена председателя Нью-Йоркской фондовой биржи Джеффри Спречера и самый богатый член конгресса в то время, продала акции на сумму до 3,1 миллиона долларов после проведения закрытых брифингов, где сообщалось об угрозе COVID-19 для американской экономики.

Как уточняет Yahoo News, для членов конгресса является незаконным заниматься операциями купли-продажи на основе закрытой информации, собранной при исполнении служебных обязанностей. Однако правоохранительным органам трудно обвинить членов конгресса в инсайдерской торговле. Ни Берр, ни Леффлер не столкнулись с какими-либо обвинениями после проведенного расследования.

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