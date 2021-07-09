На торгах в Гонконге впервые можно приобрести бриллиант за криптовалюту

Бриллиант редкой грушевидной формы, который получил название The Key 10138, весом 101,38 карата был продан в пятницу на торгах в Гонконге более чем за 12 млн долларов США. Впервые столь дорогой лот можно оплатить криптовалютой.

На аукционе Sotheby's бриллиант был выставлен за 50 миллионов гонконгских долларов (6,44 млн долларов США). Через пару после начала торгов минут была сделана максимальная ставка - 81 млн гонконгских долларов (10,43 млн долларов США). Со всеми сборами и комиссиями конечная цена лота достигла 95 135 000 гонконгских долларов (12,25 млн долларов США), пишет ТАСС.

Имя покупателя не раскрывается. Также пока не сообщается, воспользуется ли он возможностью оплатить камень с помощью криптовалюты. По данным специалистов, это самый дорогой выставленный на торги физический объект, который можно оплатить криптовалютой.