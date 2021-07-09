На выборах 19 сентября задействуют 14 тысяч комплексов обработки бюллетеней

Центризбирком на заседании в пятницу принял постановление об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на выборах депутатов Госдумы.

Согласно документу, всего будет задействовано 13 863 устройства во всех регионах страны. Активнее всех использует КОИБы Москва (2000 шт.), Подмосковье (1100 шт.) и Свердловская область (382 шт.).

"Наша задача - за два года увеличить их количество до 20 тысяч как минимум, а как максимум - до 25 тысяч", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Ее заместитель Николай Булаев добавил, что уже сейчас с помощью КОИБов имеют возможность проголосовать 26-27 миллионов избирателей. Заявленное увеличение числа устройств до 20-25 тысяч позволит оборудовать ими участки не только в крупных городах, но даже в районных центрах. Таким образом, проголосовать с помощью КОИБ смогут более половины избирателей.

По сравнению с предыдущими годами в работе КОИБов произойдет существенное изменение: их перепрограммируют для работы в трехдневном режиме. По словам ответственного за цифровые избирательные технологии члена ЦИК Антона Лопатина, эта работа должна завершиться к 30 июля.

При этом бюллетени из КОИБов, в отличие от бланков из обычных ящиков для голосования, не будут перекладывать в сейф-пакеты после закрытия участков. Дело в том, что эти устройства оборудованы сканерами, считывающими данные с каждого бюллетеня. В конце дня голосования избирательная комиссия будет распечатывать отчет с КОИБа, а перед началом голосования на следующий день процедуру повторят, чтобы убедиться, что нарушений в ночное время не было.

На следующей неделе ЦИК утвердит подробную инструкцию по использованию КОИБов на предстоящих выборах. В ней учтут не только длительность голосования, но и количество голосований, которые могут одновременно проходить на одном участке. По словам Антона Лопатина, КОИБы образца 2017 года способны обработать до девяти бюллетеней по разным кампаниям, устройства 2010 года - максимум шесть.

Кроме того, член ЦИК напомнил, что КОИБ может принять бланк длиной не более 80 см. Учитывая, что о намерении участвовать в выборах в Госдуму заявили 15 партий, может понадобиться максимальный размер бюллетеня. Его форму комиссия утвердит в конце августа.