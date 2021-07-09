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09.07.2021 07:40
Рубрика: Общество

Назван простой способ вдвое снизить риск инфаркта

Текст: Михаил Русин

Проведенные учеными исследования показывают, что снизить риск инфаркта почти вдвое можно с помощью употребления морской рыбы два раза в неделю.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Доктор Мясников рассказал, как продлить жизнь

Об этом в эфире передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказали врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург.

По словам экспертов, регулярное употребление рыбы уменьшает опасность возникновения тромбов и продлевает жизнь. В морской рыбе содержится много Омега-3 - полиненасыщенных жирных кислот и витамина D. А в речной - витамины группы B. Также специалисты отмечают пользу содержащихся в рыбе фолиевой кислоты, витамина PP, влияющего на соотношение "плохого" и "хорошего" холестерина, и "витамина молодости" Е.

"Есть исследования, которые показывают, что употребление рыбы 2-3 раза в неделю помогает прожить нам на 3,5 года дольше, а употребление мяса с той же частотой, наоборот, уменьшает вероятную продолжительность жизни на такой же срок", - отмечает Михаил Гинзбург. Он рекомендует готовить рыбу на пару или запекать в фольге.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России Медицина и здоровое питание

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