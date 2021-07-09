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09.07.2021 20:31
Рубрика: В мире

Немец потребовал выплатить компенсацию России за нападение на СССР

Текст: Александр Гусаров

Немецкий ветеран Генрих Шёпе, попавший в плен во время Великой Отечественной войны, опубликовал свой комментарий в немецкой газете General-Anzeiger. Как сообщает РИА Новости, в нем немец заявил о необходимости выплатить России компенсацию за военные преступления гитлеровской армии против СССР.

Фото: Иван Шагин/РИА Новости
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В частности, Шёпе обратил внимание, на что Берлин недавно официально признал геноцид племен гереро и нама в Южной Африке в начале XX века, когда были убиты около 75 тысяч человек.

"А то, что в бывшем Советском Союзе в результате военного нападения Германии в период с 1941 по 1945 год погибло более 25 миллионов человек, разве не геноцид?" - задался вопросом читатель. По его мнению, Германия выплатила компенсацию евреям за Холокост "в рамках возможного". Однако в тоже время он не знает о том, "чтобы русским также были принесены подобающие и давно назревшие извинения".

"Я благодарен русским за то, что пережил войну и пятилетний плен, где ни разу не видел, чтобы какой-нибудь охранник мстил немцу", - написал Шёпе. - А как мы обращались с русскими пленными? Мы допустили, чтобы миллионы из них умерли в ужасных мучениях от жажды и голода, как того приказывал Гитлер. Кроме того, немецкие войска при отступлении оставляли за собой выжженную землю: они разрушали и сжигали города и деревни, не щадя людей и материальные ценности. Мы выплатили за это компенсацию или хотя бы извинились? Ничего подобного".

Свое обращение к читателям газеты General-Anzeiger Генрих Шёпе завершает предложением принести России "давно назревшие извинения".

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