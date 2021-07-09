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09.07.2021 21:11
Рубрика: В мире

Нью-Йорк оказался под угрозой затопления

Текст: Максим Макарычев
Сильные грозы вызвали проливной дождь, который затопил станции метро и дороги в Нью-Йорке за несколько часов до наступления урагана Эльза, которая прибыла в город в пятницу утром после того, как на своем пути принесла многочисленные разрушения. В большей части Нью-Йорка ожидалось наводнение. Сильные дожди и порывистые ветры продолжали обрушиваться на большую часть северо-востока. По данным Национального центра ураганов, по состоянию на 11 часов утра по восточному времени (18 часов мск) центр урагана, который несся со скоростью 80 километров в час, находился над восточной частью Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк.

Гроза в четверг вечером вызвала внезапное наводнение на Манхэттене и Бронксе, которое затопило по крайней мере одну станцию ​​метро водой до пояса и залило несколько других, а движение на оживленных дорогах и магистралях прекратилось. Согласно данным метеорологической службы США, в четверг в некоторых районах Нью-Йорка выпало от 8 до 10 сантиметров осадков. Полиция сообщила, что более десятка человек были спасены из транспортных средств, которые застряли на скоростной автомагистрали в Бронксе, а некоторые части магистрали, ведущей в афроамериканский Гарлем, были временно закрыты из-за наводнения.

На фотографиях и видеороликах, опубликованных в социальных сетях, видно, как автомобили находятся у обочины в воде или едут по залитым водой дорогам. На станции № 1 на 157-й Западной улице в верхнем Манхэттене пассажиры заходили в подземку по пояс в воде, пытаясь успеть на поезд. На видеозаписях видно, как одна женщина ступает в мутные воды затопленной станции, а другой мужчина пытается пройти, закинув на ноги мешок для мусора. На других станциях видео и фотографии показали, что вода льется вниз по лестнице или течет через потолок, сообщает USA Today.

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Сара Файнберг, временный президент компании New York City Transit, сказала, что аварийные бригады работают над решением проблем, связанных с поступлением воды в канализацию. "Сливы работают на удивление хорошо", - написала она в Twitter. Афроамериканец Эрик Адамс, кандидат от Демократической партии на пост мэра Нью-Йорка, обвинил в проблемах, возникших при наводнении, власти, принимавшие "плохие решения о расходах на протяжении десятилетий" и призвал к "расширению зеленой инфраструктуры для поглощения внезапных штормовых стоков". "Это не может быть Нью-Йорк", - написал Адамс, поделившись на своей страничке в Twitter видео, на котором видно, как женщина плывет по воде на станции №1. Предупреждение о тропическом шторме оставалось в пятницу в силе для частей побережья Лонг-Айленда и южной части Новой Англии. В целом около 17 миллионов человек проживают там, где действовало предупреждение о наступлении Эльзы. Согласно текущему прогнозу, центр урагана сместится к восточному Лонг-Айленду и побережью южной части Новой Англии в пятницу днем, а затем к вечеру достигнет северо-восточного побережья Соединенных Штатов.

Центр ураганов также сообщил, что в пятницу над некоторыми частями Лонг-Айленда и юго-востоком Новой Англии возможны два торнадо. По данным веб-сайта poweroutage.us, в пятницу утром по-прежнему поступали сообщения о разрозненных отключениях электричества на пути следования Эльзы: около 24 000 домов и предприятий остались без электричества от Делавэра до Массачусетса.

В мире США РГ-Видео

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