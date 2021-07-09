Новое видео Билли Айлиш собрало полтора миллиона просмотров за несколько часов

Новый сингл NDA предваряет выход второго студийного диска Билли Айлиш, получившего название Happier Than Ever. Переводится оно как "Счастливее, чем когда-либо". Впрочем, судя по видео, снятому одним долгим планом на мрачноватой ночной дороге, так сразу и не скажешь.

NDA - минималистский электронный трек с медитативным запевом и отчаянной страстью в припеве. В нем нет нарочитой танцевальности или хуковых крючков, зато вволю энергетики, драматизма и пылких обертонов.

Три с половиной минуты действия Билли Айлиш одиноко бредет по пустынному шоссе, и электронные клавишные и парящие где-то на дальнем плане гулкие лупы будто выстукивают ее очередные печальные шаги. Эта песня - о несчастной любви. А для съемок видео от певицы потребовалось немало смелости: с середины действия мимо нее мчались в разные стороны уже 25 легковых машин с каскадерами за рулем.

NDA - пятая песня, которую Билли Айлиш "рассекретила" перед выходом альбома Happier Than Ever. Его релиз назначен уже на 30 июля.