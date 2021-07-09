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09.07.2021 22:54
Рубрика: В мире

Пентагон обвинили в неправильном курсе развития вооруженных сил

Отставной полковник ВВС США Марк Ганцингер предупредил НАТО о рисках, которые связаны с нынешней политикой американских властей в военной сфере. Об этом он написал в Defense News.

Фото: Нэнси Сисель / РИА Новости
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По мнению офицера, Министерство обороны США выбрало неправильный курс развития вооруженных сил: следуя принципу "качество превыше количества", сокращает численность армии, полагаясь на новые технологии.

Ганцингер усомнился в том, что при таком подходе США хватит сил, чтобы отразить нападение равного себе соперника на дальних рубежах, сдержать ядерный удар и в случае необходимости защитить территории.

В мире США Международные организации НАТО

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