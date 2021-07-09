ПФР напомнил о праве на доплату к пенсии после 80 лет

Пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, имеют право на повышенную пенсию. Согласно действующему законодательству, для этой категории людей установлен двойной фиксированный размер к страховой пенсии по старости.

Повышение устанавливается пенсионерам в беззаявительном порядке и начисляется со следующего месяца после исполнения 80 лет. Доплата устанавливается, начиная с даты рождения.

В 2021 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 6044,48 рублей. Таким образом, люди, достигшие 80 лет, получают 12 088,96 рубля.

При этом инвалидам I группы повышение фиксированной выплаты устанавливается до 80 лет при установлении факта инвалидности, напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.