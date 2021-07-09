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09.07.2021 20:52
Рубрика: Власть

Поддержка семей с детьми: общественники и эксперты внесли свои предложения в Народную программу "Единой России"

Текст: Анна Полтавцева
В День любви, семьи и верности на площадке партии состоялась стратегическая сессия "Народная программа "Единой России" - семьям с детьми". В ее работе приняли участие общественники - представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Участники дискуссии озвучили предложения по расширению мер поддержки семей - их учтут при разработке народной программы партии.
Фото: ЦИК "Единая Россия" Фото: ЦИК "Единая Россия"
Фото: ЦИК "Единая Россия"

Увеличение размера пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты, предложенное детским омбудсменом Анной Кузнецовой, станет хорошим дополнением к уже принятым мерам по помощи семьям с детьми, считает вице-спикер Госдумы, секретарь Московского реготделения "Единой России" Петр Толстой.

Фото: Александр Чикин
Петр Толстой: С рождением каждого ребенка семья должна богатеть, а не беднеть

 "Государству необходимо продолжать взятый курс нa улучшение сложившейся демографической ситуации и в итоге выстроить систему, позволяющую молодым семьям не бояться рожать детей, чтобы мамы не опасались, что останутся без средств к существованию на время декретного отпуска. На каждом этапе, начиная от планирования беременности и заканчивая образованием или ипотекой, семьи должны быть уверены в том, что их не бросят: пора избавиться от страхов, воспитанных в гражданах "реформаторами" 90-х", - комментирует Толстой.

"Все время пребывания в декретном отпуске тоже нужно включать в трудовой стаж - независимо от количества детей, - отметила модератор дискуссии, председатель "Совета Матерей" Татьяна Буцкая. - Сейчас включается только по 1,5 года за трех детей - всего 4,5. А если родился четвертый, пятый ребенок? Должны включаться все".

Благополучие семей с детьми - один из главных приоритетов, подчеркнула детский омбудсмен Анна Кузнецова, которая приняла участие в обсуждении. По ее словам, важно, чтобы поддержку получали разные категории семей. При этом новыми мерами, по ее мнению, могли бы стать: увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 40% до 100% средней заработной платы и повышение этого периода до трех лет, налоговые льготы для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, и меры поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками.

Среди предложений экспертов и общественников также расширение возможности для получения пособий на детей от полутора до трех лет - сейчас эта выплата положена родителям, чей доход не превышает двух МРОТ; пакет мер по расширению возможностей маткапитала и отмена трехлетнего моратория на направление этих средств на улучшение жилищных условий. В народной программе предложено прописать меры по укреплению здоровья мужчин, а как дополнение - ввести на государственном уровне День отца. Не менее важные темы - программа трудоустройства подростков; создание сети многофункциональных центров поддержки семей и отмена НДФЛ для семей с четырьмя и более детьми, в том числе для семей с детьми-инвалидами; разработка программы постинтернатного сопровождения детей-сирот, которая позволит добиться их успешной социализации в обществе.

"Рассмотренные инициативы затрагивают свыше 20 миллионов семей с детьми. Все они будут учтены при доработке народной программы", - резюмировала модератор дискуссии Татьяна Буцкая.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал жителей страны активно участвовать в создании народной программы партии. В ней, по его словам, должны найти отражение все проблемные вопросы современной жизни жителей нашей страны и их решения.

Власть Работа власти Регионы Общество Семья и дети Партии "Единая Россия"

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