Прекратите делать это. Ошибки, которые убивают смартфон

Современные смартфоны имеют достаточно неплохие показатели автономности. Многие из них способны работать несколько дней без подзарядки.

Однако сами пользователи зачастую совершают ошибки при использовании, которые вынуждают смартфон расходовать батарею быстрее. От каких вредных привычек нужно избавиться, рассказал сайт ZDNet.

1. Перестаньте выгружать приложения из памяти. Данные о том, что приложения в фоновом режиме активно расходуют заряд - это миф. В лучшем случае их принудительная выгрузка ничего не даст, а если вы делаете это с приложениями, которые используете постоянно - расход батареи только повысится из-за необходимости регулярно загружать их заново.

2. Не хитрите с настройками. Многие часто отключают автоматическую яркость экрана, однако это зачастую только в худшую сторону влияет на расход. Также популярно отключать фоновое обновление приложений, но на самом деле этот трюк не работает.

3. Не держите смартфон постоянно заряженным. У каждой батареи есть определенное количество циклов зарядки и разрядки, которые влияют на емкость. Если оставить аппарат заряженным на длительное время, это сократит срок службы и может привести к перегреву.

4. Знайте, что нет никаких волшебных лайфхаков по продлению жизни старого аккумулятора. Если его емкость снизилась до 80 процентов от изначальной, просто подумайте о замене.