Президенты РФ и Монголии обсудили экономические проекты и борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом.

Лидеры подчеркнули готовность укреплять сотрудничество по перспективным направлениям двусторонней повестки, включая реализацию взаимовыгодных проектов в экономической сфере, сообщили в пресс-службе Кремля. Также в разговоре они затронули вопросы борьбы с распространением коронавируса и подчеркнули важность продолжения координации по актуальным региональным и международным вопросам, в том числе на многосторонних площадках.

Путин поздравил Хурэлсуха с недавним вступлением в должность президента, с национальным праздником "Надам" и 100-летием Народной революции, которые будут отмечаться 11 июля.