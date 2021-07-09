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09.07.2021 16:04
Рубрика: Общество

Анализ ДНК пролил свет на происхождение японцев

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Японии ученые провели исследование ДНК, извлеченной из окаменелых останков человека палеолита. Анализ пролил новый свет на историю происхождения японцев, расширив хронологические рамки общепринятой теории.

Фото: Antiquity
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Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, а коротко о нем рассказывает The Asahi Shimbun. Согласно общепринятой теории, японцы имеют смешанное происхождение от народов Дземон (ок. 14 500 - 1000 гг. до н.э.) и Яей (1000 г. до н.э. - 250 г. н.э.).

Новое исследование не только подтвердило эту идею, но и показало, что истоки происхождения современных жителей Японии уходят корнями в еще более далекое прошлое. Ученые провели анализ ДНК, извлеченной из кости так называемого палеолитического человека Минатогава.

Эти останки были обнаружены в префектуре Окинава еще в 1970 году. Свое название эти древние люди получили в честь места, где были обнаружены кости. Кстати, они вообще являются одними из немногих останков людей палеолита, которые были найдены в Японии.

Исследователи из Высшего университета перспективных исследований, Университета Тохо и других учреждений изучили митохондриальную ДНК, которая передается от матери к детям и содержит регионально-специфические следы из-за мутаций. Это и позволяет проследить происхождение популяций.

Фото: Skailway
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ДНК была извлечена из хорошо сохранившегося полного скелета взрослого мужчины известного под наименованием "Минатогава 1". Анализ ДНК выявил наследственный генетический тип последовательностей ДНК, которые встречаются как у современных японцев, так и у людей Дземон и Яей.

Поэтому ученые пришли к выводу, что люди Минатогава, вероятно, являются родственниками современных японцев. Чтобы проверить эту гипотезу, в рамках исследования был проведен анализ ДНК примерно 2000 наших современников. Судя по результатам этого анализа, ни один из ныне живущих японцев не является прямым потомком "Минатогавы 1".

"Наше исследование обнаружило вероятную генетическую преемственность человеческих популяций Японских островов на всем протяжении от эпохи палеолита до наших дней", - резюмирует ведущий автор работы Дзюн Годжобори.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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