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09.07.2021 21:40
Рубрика: Власть

Путин и Байден обсудили борьбу с кибератаками и Сирию

Текст: Кира Латухина
Президенты России и США по телефону продолжили начатый на саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью, сообщили в пресс-службе Кремля.
Фото: REUTERS/Denis Balibouse/Pool Фото: REUTERS/Denis Balibouse/Pool
Фото: REUTERS/Denis Balibouse/Pool

Недавно были сообщения о серии кибератак, якобы совершенных с территории России. В связи с этим Владимир Путин сказал, что, несмотря на готовность Москвы к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не было обращений по этим вопросам. Но с учетом масштабов и серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие двух держав должно быть постоянным, профессиональным и неполитизированным, с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными госструктурами, в рамках двусторонних юридических механизмов и с соблюдением положений международного права.

Фото: Нэнси Сисель / РИА Новости
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Лидеры подчеркнули необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности, продолжения соответствующих контактов, сообщили в пресс-службе Кремля.

Также Владимир Путин и Джо Байден затронули ситуацию в Сирии с акцентом на гуманитарные вопросы. Оба лидера положительно оценили координацию усилий России и США по этой теме - в том числе в Совбезе ООН.

Кроме того, российский президент выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения дома в Серфсайде (штат Флорида).

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