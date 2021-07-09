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09.07.2021 13:56
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Совбезом РФ наведение порядка с оборотом оружия

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и предложил обсудить инициативы по предотвращению правонарушений в сфере оборота оружия.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Путин вернулся к поручению, которое дал после трагических событий, связанных с применением огнестрельного оружия в казанской школе. "Сейчас не будем говорить о деталях - на самом деле таких случаев было несколько, и мы тогда говорили, что подготовим предложения по дополнительным мерам по обеспечению общественной безопасности и предотвращению правонарушений в области оборота оружия", - напомнил он.

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Президент попросил министра внутренних дел и главу Росгвардии подробно доложить предложения, которые они считают необходимыми принять, "чтобы навести здесь должный порядок".

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь организации Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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