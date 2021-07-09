Рассекречен смартфон с самым мощным аккумулятором в мире

Компания Ulefone раскрыла технические характеристики смартфона с самой мощной батареей в истории - Power Armor 13. Емкость аккумулятора устройства составляет рекордные 13200 мАч.

Смартфон не только долго держит заряд, но еще и практически неубиваем. Производители создали его по американским военным стандартом MIL-STD-810G, с защитой по стандарту IP69K. Power Armor 13 выдерживает длительное погружение под воду и падение с высоты в полтора метра.

Технические характеристики новинки таковы. Смартфон оснащен чипсетом MediaTek Helio G95, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ внутренней памяти, работает на Android 11. Устройство получило 6,81-дюймовый FHD + дисплей, основную Quad Camera Setup на 48 мегапикселей с инфракрасным датчиком для измерения расстояния до объектов.

Power Armor 13 поддерживает быструю зарядку на 33W, беспроводную зарядку на 15 Вт и обратную беспроводную зарядку на 5W.

На официальном сайте компании заявлено, что новинка будет доступна в июле.