"Яндекс" начинает в Подмосковье вакцинацию таксистов и курьеров

Вопрос с вакцинацией от COVID-19 таксистов и курьеров в Подмосковье будет решен с участием компании "Яндекс". Речь идет о тех сотрудниках такси и курьерской службы, кто не является гражданином РФ и, соответственно, не имеет права на бесплатную вакцинацию.

Пункты вакцинации для этих сотрудников откроют на базе подмосковных поликлиник. Как уточнили "РГ" в пресс-службе сервиса Яндекс.Go, адреса пунктов и дата начала вакцинации будут объявлены дополнительно в ближайшие дни. Все расходы по вакцинации возьмет на себя компания Яндекс, самим таксистам и курьерам ничего оплачивать будет не нужно. В пресс-службе также подчеркнули, что в пункты вакцинации могут обратиться также таксисты, подключенные к агрегатору Gett.