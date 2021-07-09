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09.07.2021 12:22
Рубрика: Экономика

"Яндекс" начинает в Подмосковье вакцинацию таксистов и курьеров

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Вопрос с вакцинацией от COVID-19 таксистов и курьеров в Подмосковье будет решен с участием компании "Яндекс". Речь идет о тех сотрудниках такси и курьерской службы, кто не является гражданином РФ и, соответственно, не имеет права на бесплатную вакцинацию.

В Москве "Яндекс" открыл пункты вакцинации от коронавируса для курьеров

Пункты вакцинации для этих сотрудников откроют на базе подмосковных поликлиник. Как уточнили "РГ" в пресс-службе сервиса Яндекс.Go, адреса пунктов и дата начала вакцинации будут объявлены дополнительно в ближайшие дни. Все расходы по вакцинации возьмет на себя компания Яндекс, самим таксистам и курьерам ничего оплачивать будет не нужно. В пресс-службе также подчеркнули, что в пункты вакцинации могут обратиться также таксисты, подключенные к агрегатору Gett.

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