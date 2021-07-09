Липецким студентам помогут открыть свое дело

Новости

Роспотребнадзор ответил на сообщения о "российских" штаммах COVID-19 14:10
Сенаторы обсудят с экспертами новую стратегию нацбезопасности 14:09
Пострадавшим от пожаров в Челябинской области помогут с документами 14:09
Мурашко: В РФ сейчас в реанимациях лежат пять тысяч пациентов с COVID-19 14:02
Роспотребнадзор назвал самую уязвимую к COVID-19 группу россиян 13:58
В Екатеринбурге у метро задержали дебошира с ножом 13:58
Глава МВД наградил криминалиста, нашедшего по отпечаткам пальцев насильника 13:57
Бесплатное время велопроката в Москве увеличат до 60 минут 13:53
На юге Челябинской области лесной пожар перешел на жилые дома 13:44
Попова назвала 12 регионов-антилидеров по тестированию на коронавирус 13:40
Собянин: Семь тысяч предприятий отчитались о вакцинации сотрудников 13:35
Официальные мероприятия МОК будут практически закрыты для журналистов 13:32
Песков назвал отношение ковид-диссидентов к прививкам проявлением несознательности 13:31
До 2021 года диспансеризацию должны пройти 5,7 млн переболевших COVID-19 13:29
Собянин: В Москве от COVID-19 прививаются около 110 тысяч человек в день 13:20
Умер актер и певец Эндер Фрингс 13:17
Директора "Баскет-Холла" в Краснодаре уволили после концерта Zivert 13:09
Кабмин выделил регионам почти 6 млрд рублей на закупку машин скорой помощи 13:09
Кабмин направил в регионы 2,5 млрд рублей на лекарства от COVID-19 13:07
Microsoft наградит тестировщиков Windows 11 13:00
Олимпийский огонь прибыл в Токио 12:50
Владимир Путин посетит авиасалон "МАКС"-2021 12:45
На Урале экс-директора "Титановой долины" осудили за взятку на 10 лет 12:44
В МФЦ Подмосковья вводят запись для невакцинированных посетителей 12:42
Вышел русский трейлер эротической драмы Пола Верховена "Искушение" 12:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
09.07.2021 13:17

Липецким студентам помогут открыть свое дело

Депутаты Липецкого областного Совета внесли поправки в региональный закон "О государственной социальной помощи", благодаря чему социальный контракт и финансовую помощь на открытие собственного дела смогут получить не только попавшие в сложную ситуацию жители региона, но и студенты.
Фото: Липецкий областной Совет депутатов Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Фото: Липецкий областной Совет депутатов

Теперь поддержка предусмотрена для тех липчан, которые учатся очно в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования. Они смогут получить средства на открытие своего дела или на ведение личного подсобного хозяйства.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Доходы бюджета Липецкой области выросли почти на 8 миллиардов рублей

- Студенты во все времена стремились подработать параллельно с обучением, - отметил спикер регионального парламента Павел Путилин. - Сегодня социальный контракт - это отлично показавший себя инструмент. С его помощью наши жители имеют возможность работать, что называется, на себя. Теперь получить до 250 тысяч рублей на открытие собственного дела и реализовать свои бизнес-идеи смогут наши студенты. Кроме того, они смогут заключить социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства

В связи с расширением числа получателей такой государственной помощи потребуется дополнительное финансирование. Прогнозно в 2021 году - 118,5 миллиона рублей. До конца года социальный контракт смогут оформить около 500 студентов.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область ЦФО Липецкая область Липецк Липецкий областной Совет депутатов

Главное сегодня

Песков назвал труднодостижимой вакцинацию всего населения России
На Кубани разрешили принимать готовых вакцинироваться туристов
Песков оценил возможность приглашения иностранного тренера в сборную
Россияне смогут получить египетскую визу в аэропорту после прилета
МИД РФ: Убийство президента Гаити "наглое и демонстративное"