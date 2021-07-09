Липецким студентам помогут открыть свое дело

Депутаты Липецкого областного Совета внесли поправки в региональный закон "О государственной социальной помощи", благодаря чему социальный контракт и финансовую помощь на открытие собственного дела смогут получить не только попавшие в сложную ситуацию жители региона, но и студенты.

Теперь поддержка предусмотрена для тех липчан, которые учатся очно в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования. Они смогут получить средства на открытие своего дела или на ведение личного подсобного хозяйства.

- Студенты во все времена стремились подработать параллельно с обучением, - отметил спикер регионального парламента Павел Путилин. - Сегодня социальный контракт - это отлично показавший себя инструмент. С его помощью наши жители имеют возможность работать, что называется, на себя. Теперь получить до 250 тысяч рублей на открытие собственного дела и реализовать свои бизнес-идеи смогут наши студенты. Кроме того, они смогут заключить социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства

В связи с расширением числа получателей такой государственной помощи потребуется дополнительное финансирование. Прогнозно в 2021 году - 118,5 миллиона рублей. До конца года социальный контракт смогут оформить около 500 студентов.