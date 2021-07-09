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09.07.2021 13:23

Липецкое село Тербуны стало "Населенным пунктом воинской доблести"

Липецкий областной Совет депутатов принял решение присвоить селу Тербуны почетное звание "Населенный пункт воинской доблести". В годы Великой Отечественной войны на территории села дважды проходила линия фронта: в декабре 1941 года, а также с июля 1942 года по январь 1943.
Фото: Липецкий областной Совет депутатов Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Фото: Липецкий областной Совет депутатов

На тербунской земле шли ожесточенные бои. Точные масштабы потерь советских войск не известны. По данным, которые имеются на сегодняшний день, здесь погибло около 30 тысяч человек. Работа по восстановлению имен павших солдат здесь продолжается до сих пор.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
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- Трагические события, которые происходили во время войны в Тербунах, и спустя годы в наших сердцах. Сегодня селу Тербуны присвоено почетное звание "Населенный пункт воинской доблести". Очень важно, чтобы потомки помнили подвиг своих героев и отдавали дань памяти тем, кто не вернулся домой, - отметил спикер регионального парламента Павел Путилин.

Почетное звание "Населенный пункт воинской доблести" уже носят райцентр Волово и село Стрелец Долгоруковского района, а также участок местности "Тербунский рубеж", расположенный на территории Тербунского района и участок местности "Высота 194.0 ("Огурец")", расположенный на территории Воловского района. В этом году депутаты присвоили почетное звание селу Двуречки Грязинского района, которое является родиной сразу четырех героев Советского союза и одного героя Российской Федерации.

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