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09.07.2021 18:23
Рубрика: Культура

Первую ретроспективу Юрия Пименова покажет Третьяковская галерея

Текст: Иван Владимиров
Осеннюю программу Третьяковская галерея начнет первой ретроспективой Юрия Пименова (1903-1977). Она откроется в Новой Третьяковке на Крымском валу 8 сентября. О том, что ожидает зрителей, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и кураторы выставки Елена Воронович и Наталья Чернышева рассказали на пресс-конференции в ТАСС.

Визитной карточкой творчества Пименова считается картина "Новая Москва" (1937), где стриженая блондинка (без шляпки и тем более красного платка, в котором писал "Делегатку" (1927) Григорий Ряжский) рассекает в кабриолете по центру весенней праздничной Москвы. Если бы не Дом Союзов, здание Госплана, можно было бы принять прохожих на тротуарах за фланеров парижских бульваров. "Французскому" акценту способствовала и вся стилистика картины, в которой городской пейзаж словно дышал в умытом дождем воздухе, влажном, размывающем очертания фигур и домов.

Фото: iStock
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Это использование оптики импрессионистов, сфокусированной на моменте жизни здесь и сейчас, отодвигающей и социальные проблемы, и даже трудности повседневной жизни, особенно загадочно выглядит у Юрия Пименова, выпускника ВХУТЕМАСа, одного из основателей ОСТа, чье творчество в 1920-е годы прошло под знаком немецкого экспрессионизма, то есть искусства социально ангажированного. Его полотно "Инвалиды войны" (1926, ГРМ), впечатлявшее недавно на выставке "Авангард. Список 1", напоминает о другом Пименове, мастере гротеска, беспощадного социального диагноза, который гораздо ближе к "Крику" Эдварда Мунка, чем к "Кувшинкам" Моне.

Резкая смена тем и манеры письма не была случайной. Сам Пименов потом вспоминал о тяжелом для него 1931 годе: "…Это было мое трудное время. У меня расползлись нервы, я совсем не мог работать. К тому же меня постигли и профессиональные беды: одну книжку, которую я иллюстрировал, за рисунки признали формалистической, и я оказался без денег и без работы, так как после этой книжки работы в журналах мне не давали, и мы существовали на те деньги, которые стенографией зарабатывала моя жена".

Обвинение в формализме могло оказаться приговором, который был равен исключению из профессии. Потрясение и отчаяние Пименова было так велико, что он начал уничтожать работы, сделанные в 1920-е годы. Доходило до того, что он забирал полотна даже работы из музеев, предлагая взамен новые оптимистические картины. На выставке в Третьяковской галерее впервые будет представлена "реконструкция" уничтоженных работ, ставшая возможной благодаря тому, что в 1920-е годы фотографии и репродукции работ публиковались в каталогах выставок и в журналах по искусству. Как сказала куратор выставки Елена Воронович, эти реконструкции выполнены на металлических листах с эффектом мерцания - работы как бы есть, и их как бы нет. Третьяковская галерея обещает реконструкцию восьми работ из двенадцати уничтоженных автором.

Кроме разделов, посвященных творчеству Юрия Пименова в 1920-е годы, в 1930-1940-е и работам оттепельной поры, Третьяковская галерея готовит для выставки мультимедийную инсталляцию. Она даст представление о панно Пименова "Физкультурный парад" (1939), показанном на выставке в Нью-Йорке. Огромное панно (9 на 14 метров) на выставке служило фоном для макета "Дворца Советов" Бориса Иофана. Привезенное обратно в СССР, панно единственный раз появилось на выставке 1994 года в Русском музее. Из-за проблем с сохранностью красочного слоя нет шансов привезти работу в сентябре на московскую выставку, но цифровая съемка и мультимедийная инсталляция позволят зрителям впервые за многие годы получить более полное представление об этой работе Пименова.

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Панно, которое выполняло на американской выставке роль "декорации" для будущего Дворца Советов, позволит сделать переход к театральным работам Юрия Пименова. И для театра, и для кино художник работал много и плодотворно. И эта работа осталась в тени его живописи, которая, похоже, много ближе к театру, чем могло показаться раньше.

На выставке будет представлено 170 произведений Юрия Пименова из 22 музейных и частных собраний, в том числе из Курской картинной галереи им. А.Дейнеки, из музеев Беларуси и Латвии. Архитектуру выставки разрабатывает Агния Стерлигова.

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