Первую ретроспективу Юрия Пименова покажет Третьяковская галерея

Осеннюю программу Третьяковская галерея начнет первой ретроспективой Юрия Пименова (1903-1977). Она откроется в Новой Третьяковке на Крымском валу 8 сентября. О том, что ожидает зрителей, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и кураторы выставки Елена Воронович и Наталья Чернышева рассказали на пресс-конференции в ТАСС.

Визитной карточкой творчества Пименова считается картина "Новая Москва" (1937), где стриженая блондинка (без шляпки и тем более красного платка, в котором писал "Делегатку" (1927) Григорий Ряжский) рассекает в кабриолете по центру весенней праздничной Москвы. Если бы не Дом Союзов, здание Госплана, можно было бы принять прохожих на тротуарах за фланеров парижских бульваров. "Французскому" акценту способствовала и вся стилистика картины, в которой городской пейзаж словно дышал в умытом дождем воздухе, влажном, размывающем очертания фигур и домов.

Это использование оптики импрессионистов, сфокусированной на моменте жизни здесь и сейчас, отодвигающей и социальные проблемы, и даже трудности повседневной жизни, особенно загадочно выглядит у Юрия Пименова, выпускника ВХУТЕМАСа, одного из основателей ОСТа, чье творчество в 1920-е годы прошло под знаком немецкого экспрессионизма, то есть искусства социально ангажированного. Его полотно "Инвалиды войны" (1926, ГРМ), впечатлявшее недавно на выставке "Авангард. Список 1", напоминает о другом Пименове, мастере гротеска, беспощадного социального диагноза, который гораздо ближе к "Крику" Эдварда Мунка, чем к "Кувшинкам" Моне.

Резкая смена тем и манеры письма не была случайной. Сам Пименов потом вспоминал о тяжелом для него 1931 годе: "…Это было мое трудное время. У меня расползлись нервы, я совсем не мог работать. К тому же меня постигли и профессиональные беды: одну книжку, которую я иллюстрировал, за рисунки признали формалистической, и я оказался без денег и без работы, так как после этой книжки работы в журналах мне не давали, и мы существовали на те деньги, которые стенографией зарабатывала моя жена".

Обвинение в формализме могло оказаться приговором, который был равен исключению из профессии. Потрясение и отчаяние Пименова было так велико, что он начал уничтожать работы, сделанные в 1920-е годы. Доходило до того, что он забирал полотна даже работы из музеев, предлагая взамен новые оптимистические картины. На выставке в Третьяковской галерее впервые будет представлена "реконструкция" уничтоженных работ, ставшая возможной благодаря тому, что в 1920-е годы фотографии и репродукции работ публиковались в каталогах выставок и в журналах по искусству. Как сказала куратор выставки Елена Воронович, эти реконструкции выполнены на металлических листах с эффектом мерцания - работы как бы есть, и их как бы нет. Третьяковская галерея обещает реконструкцию восьми работ из двенадцати уничтоженных автором.

Кроме разделов, посвященных творчеству Юрия Пименова в 1920-е годы, в 1930-1940-е и работам оттепельной поры, Третьяковская галерея готовит для выставки мультимедийную инсталляцию. Она даст представление о панно Пименова "Физкультурный парад" (1939), показанном на выставке в Нью-Йорке. Огромное панно (9 на 14 метров) на выставке служило фоном для макета "Дворца Советов" Бориса Иофана. Привезенное обратно в СССР, панно единственный раз появилось на выставке 1994 года в Русском музее. Из-за проблем с сохранностью красочного слоя нет шансов привезти работу в сентябре на московскую выставку, но цифровая съемка и мультимедийная инсталляция позволят зрителям впервые за многие годы получить более полное представление об этой работе Пименова.

Панно, которое выполняло на американской выставке роль "декорации" для будущего Дворца Советов, позволит сделать переход к театральным работам Юрия Пименова. И для театра, и для кино художник работал много и плодотворно. И эта работа осталась в тени его живописи, которая, похоже, много ближе к театру, чем могло показаться раньше.

На выставке будет представлено 170 произведений Юрия Пименова из 22 музейных и частных собраний, в том числе из Курской картинной галереи им. А.Дейнеки, из музеев Беларуси и Латвии. Архитектуру выставки разрабатывает Агния Стерлигова.