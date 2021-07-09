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09.07.2021 14:46
Рубрика: Экономика

Рафик Загрутдинов: В Северном Бутово построят спортивный комплекс с бассейном

Текст: Любовь Проценко

Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, спорткомплекс появится на бульваре Дмитрия Донского, 14. Бассейн будет с двумя чашами: большой 25x16, предназначенной для оздоровительного плавания и малой - размером 10х16 для обучения детей от 7 до 10 лет плаванию.

Фото: Данил Головкин
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Площадью комплекс - около 5 500 квадратных метров, с фасадами, отделанными фиброцементными панелями нескольких цветов, керамогранитом с фактурой "под дерево", а также ламелями различной длины со встроенной диодной подсветкой, которые создадут динамику на фасаде. Входную группу облицуют панелями с природной текстурой камня светло-бежевого оттенка.

Предусмотрен в комплексе так же универсальный спортивный зал для занятий игровыми видами спорта (баскетболом, волейболом, теннисом, гандболом, мини-футболом, флорболом), тренажерный зал.

Территорию возле спорткомплекса благоустроят, высадят на ней туи и ели, сирень, жасмин, многолетники и луговые травы.

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