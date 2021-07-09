Ректор РХТУ Александр Мажуга рассказал, как поддержать экологию Москвы

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга рассказал журналистам о значении межотраслевого объединения "Зеленая Москва". По его словам, проект позволит не только решить экологические вопросы, но и привлечет внимание горожан к этой проблематике.

"Для устойчивого развития Москвы, создания комфортной городской среды и решения экологических вопросов нам нужны инновационные решения. Именно такие решения и предлагает кластер "Зеленая Москва", проекты которого разделены на три направления: чистая вода, чистый воздух и утилизация отходов", - рассказал Александр Мажуга.

Первая задача межотраслевого объединения заключается в восстановлении водных объектов Москвы - их очистке, ликвидации донных отложений, мониторинге предприятий, загрязняющих воду. Особое внимание уделят преобразованию прибрежных территорий и созданию там зон отдыха с использованием экологичных материалов.

"Улучшить воздух можно только сократив выборы парниковых газов, а это означает и переход на электротранспорт, и снижение влияния на городскую среду МНПЗ и ТЭЦ. Отдельное направление работы - обустройство вертикальных городских садов и мониторинг энергоэффективности зданий и "зеленого строительства", - отметил Александр Мажуга.

В вопросе утилизации отходов проект предусматривает восстановление промышленных земель и разработку решений по переработке пластика, отметил он. Создание межотраслевого объединения "Зеленая Москва", по словам ректора РХТУ, поможет сформировать площадку для развития зеленых технологий и передовых экологических решений, а также позволит увеличить социальную вовлеченность москвичей в экологическую повестку столицы.