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09.07.2021 14:17
Рубрика: Общество

Самые крепкие союзы ЮАО получили медали за любовь и верность

Текст: Анна Полтавцева
Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев. Фото: Галина Бродская Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев. Фото: Галина Бродская
Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев. Фото: Галина Бродская

Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев наградил юбиляров супружеской жизни района Орехово-Борисово медалями "За любовь и верность" в Шипиловском ЗАГСе.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В марте этого года 59 лет совместной жизни отметила семья Левченковых. Супруги проживают в районе с 1988 года. Дружба одноклассников переросла в более серьезное чувство, и в 1962 году они поженились. Через три года родилась дочь, а в 1994 - внучки-близнецы.

Несмотря на почтенный возраст, супруги с 2005 года занимаются общественной работой в первичном Совете ветеранов № 5 района ОБС. Олег Иванович помогает оформлять стенды, а Людмила Ивановна занимается социальной защитой пенсионеров, ветеранов войны и труда.

А семья Завтриковых отметила 47 лет брака в декабре 2020 года. Валентина Антоновна и Иван Афанасьевич проживают в районе с 1975 года и также принимают активное участие в его общественной жизни.

"Дорогие юбиляры, от всей души поздравляю вас с этим прекрасным праздником! Такие крепкие семьи - основа нашего великого государства. Ваши семьи сильны вашим продолжением - детьми и внуками. Желаю вам еще много-много лет счастливой совместной жизни", - отметил Евгений Нифантьев.

Напомним, что впервые торжественные мероприятия, приуроченные к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, прошли в 2008 году. С тех пор праздник становится все более популярным и узнаваемым. По традиции в этот день чествуют самые крепкие семейные союзы, вручая медали "За любовь и верность".

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