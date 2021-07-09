Собянин предупредил организации, игнорирующие вакцинацию

Если столичные организации будут игнорировать обязательную вакцинацию против коронавируса, то сами поставят себя под удар. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что не только город, но и руководители компаний несут ответственность за своих работников. "Если мы будем каждый сидеть в сторонке и говорить: "Вот городские власти что-то делают, а нам наплевать". Так не получится", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Мэр призвал организации не затягивать с вакцинацией, дабы избежать проблем. Иначе предприятия из сфер торговли и услуг, рестораны и кафе ударят сами по себе, считает Собянин.

"Если они сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Локдаун, полное закрытие, - отметил он. - Мы же пытаемся этого избежать, причем дорогой ценой".