Собянин: Семь тысяч предприятий отчитались о вакцинации сотрудников

Решения об обязательной вакцинации сотрудников определенных отраслей в Москве продолжают работать и приносить свой результат. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Сегодня уже отчиталось семь тысяч предприятий о прохождении вакцинации первым компонентом", - сказал градоначальник. Он добавил, что 15 июля - контрольный срок для того, чтобы остальные предприятия отчитались об обязательной вакцинации первым компонентом.

По его словам, ежедневно в городе сейчас вакцинируются около 110 тысяч человек. "В ближайшие день-два достигнем объема вакцинации первым компонентом около 3,5 миллиона москвичей", - отметил Собянин.