Собянин: В Москве от COVID-19 прививаются около 110 тысяч человек в день

В Москве прививку от коронавирусной инфекции ежедневно делают около 110 тысяч человек. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его словам, в ближайшее время число привитых в городе первым компонентом вакцины может достичь трех с половиной миллионов. При этом Собянин призвал не снижать заданный темп, несмотря на падение заболеваемости.

"Необходимо придерживаться тех правил, которые выработаны на основе рекомендаций Роспотребнадзора, продолжать активную вакцинацию", - подчеркнул мэр.