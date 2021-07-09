Станцию метро "Смоленская" открыли после полутора лет реконструкции

Вновь начала принимать пассажиров станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии столичного метро. Она была закрыта на реконструкцию в течение полутора лет.

По словам заммэра Москвы, главы городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, на "Смоленской" за время реконструкции поменяли практически все. Строители постарались привести станцию в тот вид, который она имела в момент своего открытия в 1953 году, но добавили больше света и поставили современный эскалатор.