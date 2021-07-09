В Москве открылась Ассамблея народов Евразии

В Москве начала работу генеральная Ассамблея народов Евразии - высший орган международного союза неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии". Она является общим собранием всех ее членов и высшим органом союза. В ее работе принимают участие более 800 представителей неправительственных организаций из 45 стран.

Генеральная Ассамблея намерена подвести итоги деятельности ассамблеи с момента ее создания, утвердить перспективный план на следующие четыре года и избрать руководящие органы. "За годы своего существования Ассамблея стала востребованной площадкой, обеспечивающей диалог между народами, а также между общественностью и органами власти". Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина к участникам форума.

"В условиях сложной международной обстановки, важно в полной мере использовать значительный созидательный потенциал ассамблеи как одного из форумов народной дипломатии для укрепления традиций дружбы, добрососедства и взаимопонимания на евразийском континенте", - подчеркнул президент России в приветствии, направленном Ассамблее народов Евразии, публикуемом на сайте Кремля.

"За годы существования Ассамблея народов Евразии зарекомендовала себя востребованной площадкой для общения коллег и единомышленников, содержательного диалога общественности и органов власти, - заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. - Уверен, что принятые ею решения будут способствовать активизации многоуровневых интеграционных процессов, развитию межкультурного и межрелигиозного диалога, а также укреплению традиционно сложившихся дружественных связей между народами Евразии".

По словам Козака, международные некоммерческие организации являются "проводниками народной дипломатии", которая играет "ключевую роль в обеспечении доверия и взаимопонимания между государствами и народами".

Справка "РГ"

Ассамблея народов Евразии - это международный союз неправительственных организаций и граждан с активной жизненной позицией, разделяющих и продвигающих идеи и ценности евразийской интеграции. Учреждена 27 мая 2017 года.