В Москве завершился первый этап добровольного квалификационного экзамена

В Москве подвели итоги первого этапа добровольного квалификационного экзамена - 2021. Онлайн-тестирование прошли более 23 тысяч студентов из 384 вузов, в том числе 24 зарубежных. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Добровольный квалификационный экзамен проводится в Москве пятый раз. Суммарно он привлек уже 43,5 тысячи молодых специалистов. Причем число участников в 2021 году больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые. В этом сезоне к проекту присоединились более 23 тысяч студентов - около 16 тысяч москвичей и семи тысяч учащихся из региональных и зарубежных вузов", - подчеркнула она.

Второй этап экзамена продлится до 31 июля. В нем примут участие более девяти тысяч студентов, успешно справившихся с тестированием. Добровольный квалификационный экзамен позволяет студентам привлечь к себе внимание потенциальных работодателей и продемонстрировать свои навыки. С момента запуска проекта в 2017 году число компаний-партнеров увеличилось с восьми до почти 70.