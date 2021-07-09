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09.07.2021 18:49
Рубрика: Происшествия

В полиции объяснили ограничение движения на Патриарших прудах в Москве

Текст: Александр Мелешенко

Дорожное движение в районе Патриарших прудов в Москве ограничивается в связи с поступающими от местных жителей жалобами на нарушение общественного порядка и возникающие пробки из-за наплыва отдыхающих на автомобилях. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по Москве.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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"В целях реагирования на поступившие обращения граждан о нарушении общественного порядка и возникновении заторовых ситуаций в связи с прибытием на территорию, прилегающую к Патриаршим прудам, значительного количества транспортных средств, был организован комплекс мер по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения", - цитирует ответ пресс-службы полицейского главка ТАСС.

В конце июня, напомним, появились сообщения о том, что полиция начала ограничивать дорожное движение в районе Патриарших прудов - туда пускали только автовладельцев с местной пропиской. Ограничение действует с 18:00 с пятницы по воскресенье.

В это время в районе Патриарших прудов обычно собирается много отдыхающих, которые посещают местных бары и рестораны, а также проводят время возле пруда. Многие приезжают на машинах. Местные жители в последние годы каждое лето говорят о том, что посетители баров и просто приезжающие суда молодые люди ведут себя шумно, устраивают заторы и нередко нарушают общественный порядок.

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