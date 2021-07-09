В Воронежской области 33 тысячи человек осталось без воды из-за аварии

Крупная авария на главном канализационном коллекторе привела к отключению водозабора в Россоши. Без воды осталось более 33 тысяч жителей - примерно половина населения города.

Как сообщили в прокуратуре Воронежской области, порыв на трубопроводе диаметром 800 миллиметров по улице М. Горького произошел 8 июля. В связи с этим был остановлен главный городской водозабор. Временно прекращено водоснабжение 323 многоквартирных домов, 19 социально-значимых объектов и двух больниц.

Ремонт самотечного коллектора ведет аварийная бригада ООО "Россошанские коммунальные системы". В администрации города пояснили, что специалисты работали всю ночь, необходимо заменить девятиметровый участок трубы. Водоснабжение восстановят не ранее 18 часов 9 июля.

"Техническую воду к многоквартирным домам подвозят четыре машины "Городского благоустройства". О времени приезда можно узнать в своей управляющей компании, - отмечается в сообщении мэрии. - Отделения районной больницы и психоневрологический интернат обеспечивает питьевой водой машина "РКС".

По факту аварии Россошанская межрайонная прокуратура начала проверку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере и соблюдения жилищных прав граждан.