Жителей Подмосковья предупредили о встрече с пьяными пчелами

Изнуряющая жара, стоящая в столичном регионе, внесла коррективы и в жизнь насекомых. В комитете лесного хозяйства Московской области предупредили о пьяных пчелах, с которыми можно встретиться на подмосковных лугах.

Как утверждают в комлесхозе, пчелы пьянеют от того, что на жаре начинает сквашиваться нектар цветов. Он превращается в подобие бражки, напившись которой насекомые начинают вести себя странно. Они не могут лететь прямо, а передвигаются по хаотичной траектории, иногда врезаясь в препятствия в виде кустов и деревьев.

Специалисты-пчеловоды, которым уже довелось наблюдать насекомых во хмелю, уверяют, что для человека пьяные пчелы опасны не больше, чем трезвые, а вот по отношению к своим собратьям они становятся агрессивны.