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09.07.2021 07:03
Рубрика: Происшествия

Чукотку затянуло дымом от лесных пожаров

Текст: Ольга Коваль

Дым от лесных пожаров, которые полыхают сейчас на Дальнем Востоке, в пятницу окутал Анадырь и еще два чукотских поселка: Угольные Копи и Шахтерский.

Фото: iStock
На Колыме потушили крупнейший в этом году пожар

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, очагов возгораний в окрестностях этих населенных пунктов нет. Шлейф принесло ветром из соседних регионов - с Колымы и Камчатки.

Как только изменится направление ветра, дым рассеется, уверяют спасатели. Местным жителям они рекомендуют меньше находиться на улице и использовать защитные маски.

По данным Авиалесоохраны, в округе зарегистрированы семь лесных пожаров на площади свыше 18 тысяч гектаров. Населенным пунктам они не угрожают.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Лесные пожары

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