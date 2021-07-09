Чукотку затянуло дымом от лесных пожаров

Дым от лесных пожаров, которые полыхают сейчас на Дальнем Востоке, в пятницу окутал Анадырь и еще два чукотских поселка: Угольные Копи и Шахтерский.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, очагов возгораний в окрестностях этих населенных пунктов нет. Шлейф принесло ветром из соседних регионов - с Колымы и Камчатки.

Как только изменится направление ветра, дым рассеется, уверяют спасатели. Местным жителям они рекомендуют меньше находиться на улице и использовать защитные маски.

По данным Авиалесоохраны, в округе зарегистрированы семь лесных пожаров на площади свыше 18 тысяч гектаров. Населенным пунктам они не угрожают.