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08.07.2021 12:02
Рубрика: Происшествия

Двух амурчан осудили на пять лет за убийство тигра Павлика

Текст: Ольга Журман

По пять лет и два месяца лишения свободы каждый получили двое жителей Амурской области за незаконную добычу амурского тигра, сообщается на сайте региональной прокуратуры. Также им запрещено два года и два месяца заниматься охотой.

В Приамурье закончено следствие по делу об убийстве тигра Павлика

Напомним, что застреленного хищника нашли в сентябре прошлого года у села Новостепановка в Свободненском районе. В ходе расследования выяснилось, что убили его два местных жителя. В их отношении были возбуждены уголовные дела о незаконной охоте и добыче особо ценных диких животных, совершенных по предварительному сговору.

Тигр Павлик и его сестра Елена были выпущены на волю в 2018 году после того, как они прошли курс реабилитации. Тигров снабдили ошейниками с GPS-сигналом. Сигнал с ошейника Павлика пропал 8 сентября 2020 года. Поиски животного начались сразу же. Тушу тигра нашли спустя несколько дней в четырех километрах от точки последней локации.

Застрелившие тигра амурчане будут отбывать наказание в колонии общего режима.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Амурский тигр

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