Гребень амурского паводка дошел до Хабаровска

Уровень Амура у Хабаровска достиг 460 сантиметров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника хабаровского Гидрометцентра Светлану Агееву.

- То есть фактически гребень паводка сейчас у города Хабаровска, - приводит агентство слова Агеевой.

Эти цифры соответствуют отметке "неблагоприятное явление".

Как отмечают в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в Хабаровске 9-10 июля уровень Амура будет держаться на отметке 460-480 сантиметров ("опасное явление" - 600 сантиметров).

- По мере прохождения дождевого паводка значительных подтоплений не прогнозируется, уровни могут достигать отметок выше неблагоприятного явления, у некоторых населенных пунктов со значениями, близкими к опасным. Будут подтоплены поймы и расположенные на них отрезки дорог, земельные участки, - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по гражданской обороне и защите населения Андрей Прокопенко.

А к Комсомольску-на-Амуре гребень паводка подойдет 16-17 июля, уровень реки поднимется до 500-600 сантиметров ("опасному явлению" соответствуют 650). При этом плохого сценария в городе Юности тоже не ожидают.