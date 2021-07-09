Гребень амурского паводка дошел до Хабаровска

Новости

В Швеции девять человек погибли при крушении самолета 04:07
Пушков заявил о заблуждении Байдена о последствиях вывода войск из Афганистана 03:44
Консул: В обсерваторах на Кубе находится 21 российский турист 03:20
Отряд убивших президента Гаити наемников состоял из 26 человек 02:52
До 64 увеличилось число погибших при обрушении дома во Флориде 02:09
Ученые: Аномальная жара станет обычным явлением 02:08
Экипаж МКС возобновил поиск места утечки воздуха 01:46
Пушков объяснил, почему Украину не хотят видеть в НАТО 01:18
Более 50 иностранных самолетов и БПЛА провели разведку у границ России 00:44
ВОЗ отказалась называть АТ.1 российским штаммом коронавируса 00:34
Несколько человек погибли в результате крушения самолета в Швеции 08.07.2021
Байден назвал окончательную дату ухода США из Афганистана 08.07.2021
КГБ Беларуси проводит операцию по "зачистке радикалов" 08.07.2021
Жандармы в Италии переоделись в священников для ареста мошенников 08.07.2021
Минобороны: Более 7,5 тысячи военных прошли ревакцинацию от COVID-19 08.07.2021
На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между военными 08.07.2021
В Швеции после взлета разбился самолет 08.07.2021
Около 66% выявленных этим летом штаммов составляет "дельта" 08.07.2021
Начальник полиции Егорьевска задержан по подозрению в подготовке убийства 08.07.2021
Роспотребнадзор не видит необходимости вводить локдаун из-за ковида 08.07.2021
В Ростуризме разрешили продажу туров в Египет 08.07.2021
Среди задержанных убийц президента Гаити оказался гражданин США 08.07.2021
Синоптик предупредил о редком "парниковом котле" в Москве 08.07.2021
Шестеро убийц президента Гаити находятся под стражей 08.07.2021
В Старой Руссе нашли древнюю бусину редкой красоты 08.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов на взаимное признание вакцинных сертификатов
Евросоюз готов на взаимное признание вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
09.07.2021 04:42
Рубрика: Происшествия

Гребень амурского паводка дошел до Хабаровска

Текст: Инесса Доценко

Уровень Амура у Хабаровска достиг 460 сантиметров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника хабаровского Гидрометцентра Светлану Агееву.

В Комсомольске-на-Амуре ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения

- То есть фактически гребень паводка сейчас у города Хабаровска, - приводит агентство слова Агеевой.

Эти цифры соответствуют отметке "неблагоприятное явление".

Как отмечают в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в Хабаровске 9-10 июля уровень Амура будет держаться на отметке 460-480 сантиметров ("опасное явление" - 600 сантиметров).

- По мере прохождения дождевого паводка значительных подтоплений не прогнозируется, уровни могут достигать отметок выше неблагоприятного явления, у некоторых населенных пунктов со значениями, близкими к опасным. Будут подтоплены поймы и расположенные на них отрезки дорог, земельные участки, - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по гражданской обороне и защите населения Андрей Прокопенко.

А к Комсомольску-на-Амуре гребень паводка подойдет 16-17 июля, уровень реки поднимется до 500-600 сантиметров ("опасному явлению" соответствуют 650). При этом плохого сценария в городе Юности тоже не ожидают.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Паводки в России

Главное сегодня

Минэкономразвития повысило прогноз по ВВП, ценам на нефть и зарплатам
Роспотребнадзор не видит необходимости вводить локдаун из-за ковида
В Ростуризме разрешили продажу туров в Египет
Пушков объяснил, почему Украину не хотят видеть в НАТО
Ученые: Аномальная жара станет обычным явлением
Верховный суд: Выплаты по ОСАГО не отменяют выставление счета виновнику аварии
Эксперты предупредили о новом способе мошенничества