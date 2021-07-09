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09.07.2021 11:10

МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в 2021 году

Компания Ookla, мировой лидер в области тестирования и анализа скорости интернета, опубликовала результаты независимого исследования по качеству мобильного интернета в России. МегаФон показал лучшие результаты в стране, опередив других операторов по всем ключевым показателям.
Фото: ПАО "Мегафон" Фото: ПАО "Мегафон"
Фото: ПАО "Мегафон"

Исследование основано на более чем 7 миллионах замеров скорости мобильного интернета в разных частях России с января по июнь 2021 года. Ookla проанализировала данные о скорости, которые получили российские пользователи приложения Speedtest®. Замеры проводились на более чем 1,4 миллиона уникальных смартфонов. Методика исследования позволяет собрать наиболее объективные данные по всем операторам и регионам.

Средняя скорость скачивания в сети МегаФона составила 32,92 Мбит/с, скорость загрузки данных 11,90 Мбит/с. В Москве средняя скорость скачивания составила 48,85 Мбит/с, в Санкт-Петербурге - 33,19 Мбит/с, во Владивостоке - 43,03 Мбит/с, в Якутске - 25,3 Мбит/с, в Хабаровске - 40,41 Мбит/с, в Биробиджане - 43,69 Мбит/с, в Петропавловске-Камчатском - 44,71 Мбит/с.

Высокие скорости мобильного интернета позволяют абонентам играть без задержек в онлайн-игры, запускать стримы, слушать музыку, общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и передавать файлы любого объема. Например, скачать в ТикТоке минутное видео можно всего за считанные секунды.

"МегаФон сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России пять лет подряд. За это время общий объем мобильного трафика в нашей сети увеличился в три раза. Меняется и потребление контента: если в 2017 году 65 процентов трафика приходилось на видеосервисы и социальные сети, то сейчас он перераспределяется в онлайн-игры, мессенджеры и стриминговые сервисы. Все это мы учитываем как при развитии сети, так и в разработке тарифов и опций. Наши абоненты не только сами пользуются мобильным интернетом на максимальных скоростях, но и могут бесплатно и без ограничений раздавать интернет со смартфона своим друзьям и близким", - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В первом полугодии 2021 года МегаФон развивал сеть ускоренными темпами, за это время было реализовано 75 процентов годового плана по строительству базовых станций LTE и расширена инвестиционная программа строительства сети четвертого поколения на второе полугодие. Основным фокусом в развитии стали территории за пределами крупных населенных пунктов.

Компания также продолжает переводить частотные диапазоны, выделенные для сетей второго и третьего поколений, под сервисы LTE, объединяя их для достижения более высоких скоростей.

Ознакомиться с полным исследованием Ookla можно здесь.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Мегафон"

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