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09.07.2021,  
09:49
Текст:  Антон Валагин

Ракетоносцы Ту-160 перебросили к границе США

Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

В ходе учений дальней авиации ВКС России два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили перелет с авиабазы Энгельс под Саратовом на Чукотку. Протяженность беспосадочного полета составила около 7000 километров, самолеты провели в воздухе немногим более 7 часов.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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- Перелет прошел штатно, без замечаний. Поставленные перед экипажами задачи выполнены, - приводит департамент информации Минобороны слова командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Колыбаша.

В ходе учений ДА отрабатывается ряд задач: от перебазирования на оперативные аэродромы до боевого применения по наземным целям. Ранее ракетоносцы Ту-160 и Ту-95 успешно отстрелялись крылатыми ракетами по арктическому полигону, а Ту-95 вдобавок отработали оборону из кормовых пушек в Иркутской области.

В 2018 году чукотский аэродром Анадырь был модернизирован для приема тяжелых самолетов. Расстояние от него до Аляски - 600 километров.

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