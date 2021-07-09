Ракетоносцы Ту-160 перебросили к границе США

В ходе учений дальней авиации ВКС России два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили перелет с авиабазы Энгельс под Саратовом на Чукотку. Протяженность беспосадочного полета составила около 7000 километров, самолеты провели в воздухе немногим более 7 часов.

- Перелет прошел штатно, без замечаний. Поставленные перед экипажами задачи выполнены, - приводит департамент информации Минобороны слова командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Колыбаша.

В ходе учений ДА отрабатывается ряд задач: от перебазирования на оперативные аэродромы до боевого применения по наземным целям. Ранее ракетоносцы Ту-160 и Ту-95 успешно отстрелялись крылатыми ракетами по арктическому полигону, а Ту-95 вдобавок отработали оборону из кормовых пушек в Иркутской области.

В 2018 году чукотский аэродром Анадырь был модернизирован для приема тяжелых самолетов. Расстояние от него до Аляски - 600 километров.